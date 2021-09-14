МОН запрошує школи долучитися до акції з нагоди Міжнародного дня чистих берегів

Міністерство освіти і науки, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, UNDP Ukraine/ПРООН в Україні та Проект ЄС/ПРООН EU4EMBLAS запрошують школи України долучитися до акції з нагоди Міжнародного дня чистих берегів. Реєстрація триватиме до 18 вересня 2021 року, водночас місць для реєстрації – лише 50.

Вже з нового року Україна почне поступово відмовлятися від одноразових тонких пакетів, а з часом і від одноразового посуду. Водночас вже зараз школярі можуть допомогти нашій планеті звільнитися від сміття.

Ініціатива до Дня чистих берегів є міжнародною: в один і той самий час і день тисячі волонтерів в більш ніж 100 країнах прибирають береги річок і морів, ліси і парки.

Зареєстровані учасники отримають у подарунок еко-скриньку з різними замінниками одноразових речей з пластику, яка навчить жити без шкоди для нашої планети.

Для участі в акції необхідно:

зареєструватися перед прибиранням за посиланням

прибрати узбережжя своєї водойми, парк чи ліс біля себе

зробити фото «до» та «після» прибирання і викласти у Facebook під хештегом #ЯПРИБРАВ_ТВОЯЧЕРГА4

поділитися своїм результатом за посиланням .

Акція триватиме з 18 до 30 вересня. Реєстрація відбувається до 18 вересня включно, водночас місць для реєстрації – лише 50.

Акцію організовують Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, Міністерство освіти і науки, UNDP Ukraine / ПРООН в Україні та Проект ЄС / ПРООН EU4EMBLAS.

Нагадаємо, стартував всеукраїнський проєкт із профорієнтації та побудови кар’єри «Обери професію своєї мрії» – він охопить понад пів мільйона учнів та вчителів старших класів усіх загальноосвітніх шкіл України вже цього року.

МОН України