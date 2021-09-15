Голови ОДА та КМДА мають сприяти щепленню від СOVID-19 щонайменше 80% освітян до 20 вересня – рішення Офісу Президента

З метою забезпечення функціонування закладів освіти в разі запровадження “жовтого” та “червоного” рівня епідемічної небезпеки голови обласних та Київської міської державних адміністрацій мають забезпечити умови для вакцинації від COVID-19 принаймні однією дозою вакцини щонайменше 80% працівників закладів освіти до 20 вересня 2021 року.

Таке рішення було ухвалене за результатами селекторної наради під головуванням заступника керівника Офісу Президента України Кирила Тимошенка 13 вересня 2021 року.

Для цього ОДА та КМДА мають організувати виїзд мобільних бригад з імунізації від COVID-19 до колективів закладів освіти, а також провести роз'яснювальну роботу серед колективів цих закладів про необхідність вакцинації для захисту освітян та учнів від коронавірусної хвороби.

Безпечне освітнє середовище — це спільна відповідальність працівників закладів освіти та інших дорослих. Йдеться як про вчителів чи вихователів, так і про батьків й інших членів родин учнів.

Щеплення захищатиме дорослих від важкого перебігу коронавірусної хвороби та смерті від неї. Вакциновані дорослі, своєю чергою, захищатимуть дітей, які не мають права на щеплення від COVID-19 через свій вік.

Наразі в Україні вакциновано принаймні однією дозою близько 40% освітян.

Довідково:

Відповіді експертів на запитання освітян про щеплення зібрані у збірці від Міністерства охорони здоров’я та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ): bit.ly/osvityany

Нагадуємо, що з детальним алгоритмом запису освітян на вакцинацію від COVID-19 можна ознайомитися нижче та за посиланням: bit.ly/osvityany_algorytm

МОЗ України