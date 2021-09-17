17. 09. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Сергій Шкарлет закликав вчителів свідомо й виважено підійти до питання вакцинації й не зволікати із захистом себе та дітей

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет закликав освітян свідомо й виважено підійти до питання вакцинації проти коронавірусу й не зволікати із захистом себе та дітей.

«Новий навчальний рік триває у звичному форматі. Однак чи буде так надалі, залежить від кожного з нас, від дотримання рекомендацій МОЗ, від свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я людей, що нас оточують», – зазначив Сергій Шкарлет.

Міністр звернув увагу на те, що залишитися працювати у звичному режимі – наше спільне бажання й наша спільна мета. Одним із ключових шляхів її досягнення було і залишається щеплення від COVID-19. Це запорука не лише роботи закладів освіти в режимі офлайн, а й чи не єдиний спосіб убезпечити освітян від важких наслідків коронавірусу.

«Я вкотре закликаю вчителів свідомо й виважено підійти до питання вакцинації й не зволікати із захистом себе та дітей. Дякую кожному, хто обирає безпеку, хто дбає про свої колективи, колег і всіх інших учасників освітнього процесу», – наголосив Міністр освіти і науки України.

Нагадаємо, педагоги, які успішно пройдуть сертифікацію, отримають надбавку у 20% до заробітної плати.

 Міністерство освіти і науки України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< вересня 2021 >
П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      