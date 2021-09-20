20. 09. 2021
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Уперше Україна офіційно прийматиме дві міжнародні учнівські олімпіади у 2022 році, – Сергій Шкарлет

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Уперше в історії Україна офіційно прийматиме дві міжнародні учнівські олімпіади у 2022 році. За рішенням міжнародних організаційних комітетів були затверджені заявки України на проведення у 2022 році ювілейної 15-ї Міжнародної учнівської олімпіади з астрономії та астрофізики (12-21 серпня 2022 року) та 18-ї Міжнародної молодіжної наукової олімпіади (12-21 грудня 2022 року). Про це повідомив сьогодні Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

«Міжнародна молодіжна наукова олімпіада (IJSO) – одна з 12 найпрестижніших світових наукових олімпіад для молоді, спрямована на популяризацію науки та природничих дисциплін. Унікальність цієї олімпіади полягає в тому, що учасники виконують завдання одночасно з трьох природничих дисциплін: хімії, фізики та біології», – зазначив Міністр.

За його словами, щороку в грудні молодь з усього світу збирається для того, щоб взяти участь в індивідуальних і командних змаганнях, продемонструвати й оцінити власні знання та досягнення у вивченні природничих наук, ознайомитися з традиціями і знайти друзів-однодумців з різних країн світу.

Також Сергій Шкарлет зауважив, що Міжнародна олімпіада з астрономії та астрофізики (IOAA) – щорічне змагання з астрономії та астрофізики для учнів старших класів. Основна мета IOAA – сприяти зростанню інтересу до астрономії та суміжних предметів, особливо через загальну освіту молоді, та сприяти розвитку міжнародних контактів між різними країнами щодо просування астрономії та астрофізики в школах.

МОН України визначило національним організатором цих олімпіад Національний центр «Мала академія наук України».

Насамкінець Міністр побажав натхнення та здобутків учасникам майбутніх олімпіад. А з боку МОН пообіцяв докласти максимум зусиль, щоб змагання відбулися на найвищому рівні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна вперше прийматиме Чемпіонат світу серед школярів з футболу та зимову Всесвітню Гімназіаду-2023.

МОН  України

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