Сергій Шкарлет розповів про стратегічні цілі державної політики у сфері дошкільної освіти

Сьогодні під час Форуму Всеукраїнського тижня дошкілля «Дошкільна освіта України 30» Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив, що стратегічними цілями державної політики у сфері дошкільної освіти було визначено забезпечення її доступності (наближення до місця проживання дитини), подолання черги до закладів дошкільної освіти, розширення мережі закладів, зокрема приватних, забезпечення безперешкодного доступу до них, створення сучасного розвивального інклюзивного освітнього простору.

«За даними Державної служби статистики України, на початок 2021 року в Україні функціонувало 15 335 закладів освіти різних типів і форм власності, що забезпечували здобуття дошкільної освіти дітям відповідного віку. Це на 572 заклади більше, ніж у попередньому році. У закладах освіти виховується понад 1 млн дітей», – зазначив Міністр.

Сергій Шкарлет розповів, що у 2020-2021 роках створено майже 20 тис. додаткових місць для дітей дошкільного віку. 88 закладів дошкільної освіти збудовано й реконструйовано за цей період.

Відкрито понад 200 приватних закладів дошкільної освіти. Найбільше приватних закладів за цей час створено у м. Київ – 102, у Київській області – 53, в Одеській – 23.

За звітний період найбільше створено місць для дітей дошкільного віку у таких регіонах:

Київська область – 4 385;

м. Київ – 3 690;

Одеська область – 1 775;

Львівська область – 1 514;

«У цьому році 12 новобудов вже прийняли понад одну тисячу дошкільнят (4 заклади в Житомирській області; по 2 заклади в Київській області та м. Києві, по 1 закладу в Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Херсонській областях). Черга на влаштування дітей до закладів дошкільної освіти у порівнянні з 2020 роком скоротилась майже на 3 тис. місць», – повідомив Сергій Шкарлет.

Він звернув увагу на те, що основні завдання щодо розвитку мережі закладів дошкільної освіти як одного зі стратегічних напрямів політики Уряду знайшли відображення в затвердженій Кабінетом Міністрів України новій Державній стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки.

«У непростий перехідний період адміністративно-територіальної реформи та децентралізації влади першочергове завдання нашої спільної діяльності – продовжити роботу в напрямі збереження й розширення мережі дошкільних закладів відповідно до потреб мешканців громад, підтримувати працівників дошкільної освіти та створювати умови для реалізації законодавчо закріпленого права дітей на доступну та якісну дошкільну освіту», – підкреслив Міністр.

Ключовими завданнями на цей та найближчі роки є продовження реформування системи дошкільної освіти:

ухвалення нової редакції Закону України «Про дошкільну освіту» та його імплементація;

затвердження професійних стандартів «Вихователь закладу дошкільної освіти», «Керівник (директор) закладу дошкільної освіти» та їх імплементація;

розширення мережі закладів дошкільної освіти в територіальних громадах, зокрема, за рахунок державно-приватного партнерства та приватних закладів;

створення системи забезпечення якості дошкільної освіти;

запровадження автоматизованої системи організації та управління у сфері дошкільної освіти;

створення сучасного, безпечного та інклюзивного освітнього простору для всіх дітей;

підвищення статусу та соціальних гарантій педагогічним працівникам сфери дошкільної освіти;

підвищення кваліфікації та сприяння професійному зростанню педагогів закладів дошкільної освіти;

затвердження освітніх програм для дітей дошкільного віку відповідно до оновленого Стандарту;

упровадження сучасних освітніх методик та технологій в освітній процес закладів дошкільної освіти.

«Низка завдань – попереду, працювати є над чим. Упевнений, що спільними зусиллями Міністерства, профільного комітету Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування в нас усе вдасться. Дякую кожному з вас за ті позитивні зміни, які вже відбулися та які чекають нас попереду», – зазначив Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, Міністр освіти і науки України наголосив, що головна мета державної політики в галузі дошкільної освіти – забезпечення доступної та якісної освіти для всіх дітей відповідного віку, яка є стартовою платформою для особистісного розвитку дитини та підготовки її до навчання в Новій українській школі.

МОН України