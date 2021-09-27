Вчителі не можуть бути позбавлені оплати праці під час дистанційного викладання, – Сергій Шкарлет

Вчителі не можуть бути позбавлені оплати праці, так само як вона не може бути скорочена під час дистанційного викладання. На цьому наголосив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет під час спілкування з освітянами, перебуваючи у відрядженні в Маріуполі.

"Питання виплати заробітних плат унормовано в Кодексі законів про працю та Галузевій угоді між МОН і Профспілкою працівників освіти і науки", – підкреслив Міністр.

Також Сергій Шкарлет обговорив і питання вакцинації від COVID-19. Учителі запевнили, що розуміють її важливість.

"В Маріуполі саме педагоги молодших класів і вихователі дитсадків – здається, найактивніші в цьому питанні. Хочу знову і знову наголосити, що обираючи щеплення, ми обираємо не лише власне здоров’я, але й безпеку для всіх, хто нас оточує, зокрема і дітей, і їхніх батьків також", – наголосив Міністр.

Нагадаємо, Сергій Шкарлет оглянув реконструйований комбінованого типу "Ясла-садок № 106 "Горобинка" Маріупольської міської ради Донецької області». Дитсадок оновлено в межах програми Президента України "Велике будівництво".

МОН України