04. 10. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Прем’єр-міністр привітав учителів із Днем працівників освіти

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

З нагоди Дня вчителя Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 3 жовтня зустрівся з лауреатами всеукраїнської премії «Global Teacher Prize Ukraine 2021».

«Кожен вчитель виховує сотні молодих людей, що в майбутньому розвиватимуть та будуватимуть успіх України. Саме тому освіта для Уряду — один з пріоритетів. Напередодні з Президентом і народними депутатами ми обговорювали стратегію розвитку держави, і освіта в ній займає належне місце», — зауважив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр подякував учителям за сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня вчителя вручив їм цінні подарунки.

«Переконаний, що з такими вчителями — в України світле майбутнє. Вітаю вас із професійним святом. Бажаю наснаги, терпіння та міцного здоров’я. Будьте натхненними. Хай учні люблять та шанують вас», — зазначив Денис Шмигаль.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

 

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< жовтня 2021 >
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31