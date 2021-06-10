Дитячі садочки та початкові класи в школах продовжать працювати в «червоній» зоні у звичайному режимі, — Денис Шмигаль

Найближчими днями декілька областей можуть потрапити до «червоної» зони. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Уряду 6 жовтня.

«Це означає, що кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця зможуть працювати, лише якщо 100% працівників закладу і 100% відвідувачів повністю вакциновані. Бізнес має сам перевіряти наявність відповідних сертифікатів про вакцинацію. І ми просимо підприємців поставитися до цього відповідально», — зазначив Прем’єр-міністр.

За словами Глави Уряду, у працівників поліції та інших повноважних органів є відповідні технічні можливості, завдяки яким вони перевірятимуть у відвідувачів наявність ковід-сертифікатів.

Також Денис Шмигаль зауважив, що в «червоній» зоні карантину заклади освіти працюватимуть офлайн, лише якщо 100% працівників пройшли повний курс вакцинації.

«Дитячі садочки та 1-4 класи школи продовжать працювати у звичайному, очному форматі», — наголосив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр додав, що на початок цього тижня майже 81% працівників шкіл щепилися принаймні однією дозою. Це, за його словами, дозволяє більшості таких закладів освіти працювати у звичайному режимі в «жовтій» зоні.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів Україн