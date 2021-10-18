18. 10. 2021
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Від COVID-19 повністю вакциновано понад 358 тис. працівників ЗЗСО, більші ніж 5 тис. шкіл пішли на канікули через пандемію

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Станом на 18 жовтня 2021 року принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 отримали 86% освітян, двома дозами вакциновано 358 390 працівників закладів загальної середньої освіти, тобто 56% від загальної їх кількості. Водночас через погіршення епідемічної ситуації канікули розпочалися у 5125 закладах загальної середньої освіти України. Про це повідомив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

«Кількість вчителів і працівників шкіл, які отримали щеплення заради збереження свого здоров’я та здоров’я оточуючих, продовжує зростати. На сьогодні, за оновленою статистикою, принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 отримали 86% освітян. Повністю (двома дозами) вакциновано 358 390 працівників закладів загальної середньої освіти – це 56% від загальної їх кількості», – зауважив Міністр.

Так, найвищий рівень повної вакцинації демонструють 5 областей та м. Київ:

  • Луганська – 79,4%;
  • Харківська – 70,9%;
  • Черкаська – 70,9%;
  • Полтавська – 69,4%;
  • Київ – 67,7%;
  • Житомирська – 66,9%.

Найбільше невакцинованих освітян лишається у школах 5-ти областей: Рівненської – 24,5%, Волинської – 22%, Івано-Франківської – 20,8%, Одеської – 20,1%, Львівської – 19,4%.

«Через стрімке зростання кількості нових випадків COVID-19 по всій Україні МОН рекомендувало закладам загальної середньої освіти оголосити канікули з 18 жовтня. Станом на сьогодні канікули розпочалися у 5125 закладах загальної середньої освіти України – це 35,5% від їх загальної кількості», – наголосив Сергій Шкарлет.

Найбільше таких закладів у наступних областях:

  • Харківська – 99% від загальної кількості в області;
  • Сумська – 94,3%;
  • Київська – 77%;
  • Донецька – 71,1%;
  • Запорізька – 65,4%.
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