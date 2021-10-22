22. 10. 2021
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«87% працівників закладів загальної середньої освіти отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19», – Сергій Шкарлет

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Статистика вакцинованих освітян у ЗСО поступово зростає, найвищий рівень повної вакцинації демонструють наступні регіони:

  • Луганська область – 80%;
  • Харківська – 78%;
  • Київська – 73%;
  • Черкаська – 72%;
  • Полтавська – 72%;
  • м. Київ – 70%.

«87% працівників закладів загальної середньої освіти отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19. Повністю (двома дозами) вакциновано близько 380 тис. освітян – або майже 60% від загальної кількості», – повідомив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Критична кількість невакцинованих у школах 3-х областей: Рівненської – 22,5%, Волинської – 19,6% та Івано-Франківської – 18,5%.

Більше 5 тис. шкіл розпочали канікули раніше відповідно до рекомендацій МОН, а у «червоній зоні» на канікулах або дистанційному навчанні знаходяться ЗСО, що не досягли показника вакцинації у 100%:

  • Запорізька область – 156 шкіл;
  • Дніпропетровська область – 127;
  • Донецька область – 113.

Він також повідомив, що у регіонах, які потрапили до «червоної зони», на канікулах або дистанційному навчанні знаходяться ЗСО, які не досягли показника вакцинації у 100%. Найбільше таких:

  • у Запорізькій області – 156 шкіл,
  • Дніпропетровській – 127,
  • Донецькій – 113.

Нагадаємо, відбувся круглий стіл «Особливості здійснення освіти з міжнародного гуманітарного права та прав людини в умовах збройного конфлікту на території України».

Міністерство освіти і науки України 

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