«87% працівників закладів загальної середньої освіти отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19», – Сергій Шкарлет

Статистика вакцинованих освітян у ЗСО поступово зростає, найвищий рівень повної вакцинації демонструють наступні регіони:

Луганська область – 80%;

Харківська – 78%;

Київська – 73%;

Черкаська – 72%;

Полтавська – 72%;

м. Київ – 70%.

«87% працівників закладів загальної середньої освіти отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19. Повністю (двома дозами) вакциновано близько 380 тис. освітян – або майже 60% від загальної кількості», – повідомив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Критична кількість невакцинованих у школах 3-х областей: Рівненської – 22,5%, Волинської – 19,6% та Івано-Франківської – 18,5%.

Більше 5 тис. шкіл розпочали канікули раніше відповідно до рекомендацій МОН, а у «червоній зоні» на канікулах або дистанційному навчанні знаходяться ЗСО, що не досягли показника вакцинації у 100%:

Запорізька область – 156 шкіл;

Дніпропетровська область – 127;

Донецька область – 113.

Він також повідомив, що у регіонах, які потрапили до «червоної зони», на канікулах або дистанційному навчанні знаходяться ЗСО, які не досягли показника вакцинації у 100%. Найбільше таких:

у Запорізькій області – 156 шкіл,

Дніпропетровській – 127,

Донецькій – 113.

Нагадаємо, відбувся круглий стіл «Особливості здійснення освіти з міжнародного гуманітарного права та прав людини в умовах збройного конфлікту на території України».

Міністерство освіти і науки України