«87% працівників закладів загальної середньої освіти отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19», – Сергій Шкарлет

Статистика вакцинованих освітян у ЗСО поступово зростає, найвищий рівень повної вакцинації демонструють наступні регіони:
- Луганська область – 80%;
- Харківська – 78%;
- Київська – 73%;
- Черкаська – 72%;
- Полтавська – 72%;
- м. Київ – 70%.
«87% працівників закладів загальної середньої освіти отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19. Повністю (двома дозами) вакциновано близько 380 тис. освітян – або майже 60% від загальної кількості», – повідомив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.
Критична кількість невакцинованих у школах 3-х областей: Рівненської – 22,5%, Волинської – 19,6% та Івано-Франківської – 18,5%.
Більше 5 тис. шкіл розпочали канікули раніше відповідно до рекомендацій МОН, а у «червоній зоні» на канікулах або дистанційному навчанні знаходяться ЗСО, що не досягли показника вакцинації у 100%:
- Запорізька область – 156 шкіл;
- Дніпропетровська область – 127;
- Донецька область – 113.
Він також повідомив, що у регіонах, які потрапили до «червоної зони», на канікулах або дистанційному навчанні знаходяться ЗСО, які не досягли показника вакцинації у 100%. Найбільше таких:
- у Запорізькій області – 156 шкіл,
- Дніпропетровській – 127,
- Донецькій – 113.
Нагадаємо, відбувся круглий стіл «Особливості здійснення освіти з міжнародного гуманітарного права та прав людини в умовах збройного конфлікту на території України».
Міністерство освіти і науки України