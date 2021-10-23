МОН рекомендує запровадити дистанційне навчання в закладах фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти

Через погіршення епідеміологічної ситуації з COVID-19, врахувавши консультації Міністерства охорони здоров’я України, МОН рекомендує запровадити дистанційне навчання з 25 жовтня до 15 листопада закладам фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти усіх форм власності та сфер управління. Про це повідомив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у своєму телеграм-каналі.

«Закликаю всіх освітян, здобувачів освіти та їхніх батьків ставитись до ситуації з поширенням COVID-19 вкрай відповідально. Вакцинуватися, тобто захистити себе від високих ризиків захворювання, сьогодні може кожен», – наголосив Сергій Шкарлет.

Міністр зазначив, що навчання у школах з наступного тижня буде організовано з урахуванням епідемічної ситуації в кожному окремому регіоні.

Нагадаємо, 87% працівників закладів загальної середньої освіти отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19.

МОН України