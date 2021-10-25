Університети 5-ти областей України перейшли на дистанційну форму навчання

Для збереження здоров’я педагогів і здобувачів освіти в закладах фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти всіх форм власності та сфер управління, минулого тижня Міністерством освіти і науки було рекомендовано запровадження дистанційного навчання з 25 жовтня до 15 листопада.

За оперативною інформацією МОН, університети 5-ти областей перейшли на дистанційну форму навчання:

Запорізька – 100%;

Львівська – 100%;

Миколаївська – 100%;

Одеська – 100%;

Сумська – 100%.

Деякі ЗВО використовують змішану форму навчання. Найбільше таких університетів у Харківській області – 8 закладів, а також по 2 університети в Київській та Чернігівській областях.

В очному режимі продовжують працювати заклади вищої освіти Черкаської області – 8 університетів, а також 5 університетів Житомирщини.

Рекомендацію МОН про запровадження дистанційного навчання в закладах фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти прийнято на основі консультацій з МОЗ.

В умовах росту захворюваності на COVID-19, МОН закликає всіх викладачів, студентів, а також адміністрації закладів освіти до неухильного дотримання протиепідеміологічних заходів безпеки та проведення щеплення.

Нагадаємо, принаймні одну дозу щеплення від COVID-19 отримали 88,2% працівників закладів загальної середньої освіти, двома дозами вакциновано майже 400 тис. педагогів по всій країні.

Міністерство освіти і науки України