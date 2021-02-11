Презентовано підсумки вступної кампанії 2021 року до закладів вищої освіти з тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму

2 листопада 2021 року відбувся онлайн-брифінг «Підсумки вступної кампанії до українських закладів вищої освіти з тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму у 2021 році».

Спікерами заходу були Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, директорка державної установи «Урядовий контактний центр» Ольга Холомєєва, виконавча директорка громадської організації «Фонд Відкрита політика» Ірина Жданова.

Під час онлайн-брифінгу було оприлюднено підсумки вступної кампанії до ЗВО осіб з непідконтрольних територій України, результати роботи освітніх центрів «Крим-Україна» та «Донбас-Україна», найбільш привабливі для здобувачів заклади вищої освіти та спеціальності, а також результати роботи «гарячої лінії» з питань освіти для мешканців ТОТ.

"З початку роботи освітніх центрів «Крим-Україна» та «Донбас-Україна», створених у 2016 році, вдвічі збільшилася кількість вступників із тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу до українських закладів вищої освіти: у поточному році на навчання було зараховано 2083 студенти. З метою безпеки вступників у рейтингових списках і наказах про зарахування їхні прізвища шифрувалися", – зазначив Сергій Шкарлет.

Міністр також повідомив, що вступна кампанія тривала з 7 червня до 24 вересня 2021 року.

Вступники з Донбасу віддали перевагу таким спеціальностям:

право – 111 осіб;

менеджмент – 86 осіб;

медицина – 79 осіб;

комп’ютерні науки – 77 осіб;

інженерія програмного забезпечення – 73 особи.

Здобувачі освіти з Криму зараховані на спеціальності: комп’ютерні науки (21 особа), менеджмент (18 осіб), медицина (18 осіб), інженерія програмного забезпечення (18 осіб), право (15 осіб).

Для поліпшення процедури вступу був затверджений та введений у дію новий Порядок прийому мешканців ТОТ та територій населених пунктів на лінії зіткнення (наказ МОН від 1 березня 2021 року №271). Порядок містить вдосконалений механізм, який дозволяє вступникам проходити річне оцінювання та державну підсумкову атестацію, отримувати документ державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту, а також вступати до закладів освіти для здобуття вищої, фахової передвищої або професійно-технічної освіти.

«Це є важливим кроком до створення можливостей для здобувачів освіти з тимчасово окупованих територій та територій населених пунктів, які знаходяться на лінії зіткнення, вступати у межах встановлених квот прийому до закладів освіти України», – підкреслив Сергій Шкарлет.

Вільний доступ до освіти для студентів з непідконтрольних Урядом територій протягом року забезпечувався й завдяки роботі «гарячої лінії», створеної МОН у партнерстві з ДУ «Урядовий контактний центр» та ГО «Фонд «Відкрита політика».

Протягом 2021 року зареєстровано понад 4 500 звернень на «гарячу лінію», майже 200 з яких надіслано на розгляд органам виконавчої влади, по решті запитів надані консультації та відповідні роз’яснення. Майже 500 консультацій надано у відповідь на повідомлення в межах проєкту «Доступна освіта».

Міністр позитивно оцінив проведення широкої інформаційної кампанії органами влади стосовно роз’яснення умов вступу до закладів вищої освіти для жителів ТОТ у 2021 році.

Нагадаємо, 21 жовтня 2021 року відбувся круглий стіл щодо особливостей освіти з міжнародного гуманітарного права та прав людини в умовах збройного конфлікту на території України.

МОН України