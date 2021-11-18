18. 11. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Вітання Сергія Шкарлета з Міжнародним днем студента

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Щороку 17 листопада світ відзначає Міжнародний день студента. Отриманий у стінах улюбленого вишу досвід ми пам’ятаємо все життя. Бурхливі емоції, нові друзі, найяскравіші експерименти, безсонні ночі за конспектами та сесія, а найочікуваніше свято – День студента.

«Студентство – незабутній етап життя, адже це нескінченні перспективи, можливості та нові горизонти. Саме молодь творить наше майбутнє, вони і є потужним рушієм економічних процесів України. Ми маємо прислуховуватись до ідей молоді, вірити та відчувати їхні почуття та емоції. Вітаю всіх студентів України! Будьте сміливими, не бійтеся труднощів, вірте у щире кохання. Нехай ваші надії та мрії справдяться», – цими словами Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет привітав усіх студентів.

Міністр побажав студентській молоді ставити перед собою максимально амбітні цілі й наполегливо йти до них.

Команда МОН приєднується до привітань і бажає успіхів всім здобувачам вищої освіти.

МОН України

Back to Top
Newer news items:
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< листопада 2021 >
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          