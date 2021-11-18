Вітання Сергія Шкарлета з Міжнародним днем студента

Щороку 17 листопада світ відзначає Міжнародний день студента. Отриманий у стінах улюбленого вишу досвід ми пам’ятаємо все життя. Бурхливі емоції, нові друзі, найяскравіші експерименти, безсонні ночі за конспектами та сесія, а найочікуваніше свято – День студента.

«Студентство – незабутній етап життя, адже це нескінченні перспективи, можливості та нові горизонти. Саме молодь творить наше майбутнє, вони і є потужним рушієм економічних процесів України. Ми маємо прислуховуватись до ідей молоді, вірити та відчувати їхні почуття та емоції. Вітаю всіх студентів України! Будьте сміливими, не бійтеся труднощів, вірте у щире кохання. Нехай ваші надії та мрії справдяться», – цими словами Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет привітав усіх студентів.

Міністр побажав студентській молоді ставити перед собою максимально амбітні цілі й наполегливо йти до них.

Команда МОН приєднується до привітань і бажає успіхів всім здобувачам вищої освіти.

МОН України