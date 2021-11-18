МОН звернулося до керівників місцевих органів влади з листом щодо відновлення очного освітнього процесу в школа

16 листопада 2021 року, МОН звернулося до керівників місцевих органів влади з листом щодо відновлення очного освітнього процесу в школах.

"Перебуваючи на постійному зв'язку з керівниками департаментів та управлінь освіти обласних та місцевих адміністрацій, я отримую інформацію про готовність шкіл України повернути дітей за парти. Наразі це вкрай важливо, адже освітній процес у звичному форматі потрібен і учням, і вчителям. Соціалізація, живе спілкування, більш висока швидкість та якість засвоєння навчального матеріалу можливі лише за очного формату", – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Міністр подякував вчителям та їхній активній участі у вакцинальній кампанії, завдяки чому повернення дітей у школи стало реальністю.

У свою чергу Сергій Шарлет звернувся до засновників і керівників закладів загальної середньої освіти з тим, щоб не створювали нових перепон.

Міністр також повідомив і про стан вакцинації від COVID-19 серед працівників ЗЗСО. Повний цикл щеплення отримали понад 533 тис. працівників, або понад 82% від їх загальної кількості. Принаймні однією дозою вакцини щеплено 95,6% працівників шкіл.

МОН України