Денис Шмигаль: Уряд збільшив витрати на лікування COVID-19 через «пакети» НСЗУ

Кабінет Міністрів під час чергового засідання 17 листопада збільшив витрати на лікування COVID-19 в Україні через «пакети» НСЗУ майже на 15%. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«З 1 листопада цього року глобальна ставка для медичних закладів за лікування коронавірусу зросте до 634 тисяч гривень. Ця ставка виплачуватиметься за укомплектованість медичним персоналом, медичними виробами та лікарськими засобами», — зауважив Денис Шмигаль.

Крім того, Уряд виділив 33 млн грн для посилення спроможності медичної системи в Донецькій та Одеській областях.

«Майже 25 млн грн буде спрямовано для Донеччини на додаткову закупівлю 535 кисневих концентраторів. 8,5 млн грн буде направлено на реконструкцію та закупівлю медобладнання для інфекційного відділення Ананьївської багатопрофільної лікарні на Одещині», — зазначив Прем’єр-міністр.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України