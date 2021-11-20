МОН, МОЗ та міжнародні організації закликають відкрити школи з дотриманням протиепідемічних заходів

Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров'я та міжнародні організації ЮНІСЕФ і ВООЗ закликають органи місцевої влади залишати школи відкритими та забезпечити основоположне право кожної дитини на освіту в умовах пандемії COVID-19. Спільний заклик опубліковано напередодні Всесвітнього дня дітей, який відзначається 20 листопада.

«Я неодноразово наголошував, що діти мають навчатися за партами. Наразі це вкрай важливо, адже освітній процес у звичному форматі потрібен і учням, і вчителям. Соціалізація, живе спілкування, більш висока швидкість і якість засвоєння навчального матеріалу можливі лише за очного формату. МОН продовжує тримати на контролі статистику вакцинальної кампанії серед працівників закладів загальної середньої освіти та рекомендує керівникам департаментів, управлінь освіти обласних та місцевих адміністрацій повернути освітній процес в очний режим із дотриманням протиепідеміологічних заходів. Водночас хочу подякувати всім освітянам, які взяли та беруть активну участь у вакцинальній кампанії. Саме завдяки вам повернення дітей у школи стає реальністю», – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Станом на 19 листопада 2021 року близько 35% закладів загальної середньої освіти в Україні закриті для очного навчання, незважаючи на те, що понад 96% працівників ЗЗСО отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.

«Освітяни – пріоритетна група вакцинації з перших етапів. Кожен працівник освіти отримав доступ до вакцини, щеплено вже 96% освітян, принаймні першою дозою. Ми вдячні працівникам шкіл за відповідальну позицію. Так вони створюють безпечний простір для себе та дітей, аби мати змогу навчатись оффлайн», – сказав заступник Міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.

Згідно з міжнародною доповіддю, закриття шкіл обмежило доступ до освіти для дітей у всьому світі. Дистанційне навчання впливає на якість навчання та професійну діяльність батьків школярів, що негативно позначається на економіці країни.

Хоча дистанційне навчання й стало рятівним для мільйонів школярів, найбільш уразливі сім’ї опинилися в гіршому становищі. Під час дистанційного навчання доступ до технологій і якість навчальних програм можуть бути нерівномірними для родин, навіть у межах однієї громади.

«Ми ймовірно ніколи не зможемо відшкодувати втрати, яких зазнають діти через те, що не ходять до школи. Школи мають закриватися на карантин в останню чергу та відкриватися найпершими. А ми повинні краще розставляти пріоритети, адже існують шляхи безпечно відкривати школи. З початку цього навчального року я спостерігав, як освітяни та учні докладають значних зусиль, аби дотримуватися необхідних заходів щодо запобігання COVID-19.

Нині Україна переживає вищий рівень розповсюдження COVID-19, ніж будь-коли раніше. Втім інтереси дитини мають бути керівними при прийнятті будь-яких рішень, включаючи доступ до освіти та шкіл. ЮНІСЕФ вітає нещодавні рішення декількох громад про відкриття шкіл, дотримуючись усіх протиепідемічних заходів», – наголосив голова ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін.

Згідно з міжнародними дослідженнями, початкові та середні школи не є одними з основних переносників вірусу, а ризики передачі COVID-19 у школах можна керувати за допомогою відповідних стратегій і заходів.

«Зараз важливо переконатись, що для контролю здоров’я учнів і персоналу в школах є дієві системи. Щоб не закривати навчальні заклади, ми можемо обмежувати передачу вірусу завдяки широкому спектрові заходів, залежно від рівня передачі, у місцях, де вона відбувається. Ці заходи включають дотримання фізичної дистанції в школах, регулярне миття рук, носіння масок, забезпечення належної вентиляції в класах і розширення доступу до тестування. Ми спостерігаємо дуже велику кількість нових випадків COVID-19 в Україні, тому важливо дотримуватись всіх рекомендацій, включаючи вакцинацію вчителів від COVID-19. Вакцинація – це критичний крок для захисту вчителів, учнів і для того, щоб школи залишались відкритими», – зазначив доктор Ярно Хабіхт, представник ВООЗ і Голова Бюро ВООЗ в Україні.

Міністерства та міжнародні організації закликають органи місцевої влади якнайшвидше відкрити школи та вжити необхідних заходів для запобігання передачі вірусу в закладах освіти, а саме:

учні, педагоги й персонал повинні носити маски відповідно до національних рекомендацій;

у школі мають бути засоби для миття рук або дезінфікуючі засоби;

слід регулярно й ретельно прибирати поверхні, а також предмети спільного користування;

забезпечити належну вентиляцію;

розподілити учнів і вчителів у малі групи, які не перетинаються у школі: спланувати різний час початку та закінчення уроків, перерв і прийомів їжі;

створити механізми обміну інформацією з батьками, учнями та вчителями.

Задля підтримки спільних зусиль МОН рекомендує ознайомитися з оновленими міжнародними рекомендаціями щодо шкільного навчання в контексті COVID-19. Йдеться про практичні поради національним та місцевим органам влади, які допоможуть повернути учнів за парти.

Міністерство освіти і науки України