Майже 4 тисячі сімей ВПО наступного року мають бути забезпечені житлом, — Денис Шмигаль

Наступного року за ініціативи Президента України запланована програма з повного закриття черги на житло ветеранам АТО/ООС, які є внутрішньо переміщеними особами. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки в Луганську область 26 листопада.

«Майже 4 тисячі сімей наступного року мають бути забезпечені житлом за рахунок держави. Крім того, вже наприкінці цього року повинна розпочати роботу Українська фінансова житлова компанія, яка покликана акумулювати кошти й забезпечити за лізинговими схемами житло для бюджетників, зокрема внутрішньо переміщених осіб: вчителів, лікарів, військових», — зазначив Денис Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, на ці потреби компанією буде залучено майже 20 млрд грн під державні гарантії.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України