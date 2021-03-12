Робота закладів освіти під час карантину: роз’яснення

Освіта в умовах пандемії вимагає нових підходів не лише до способів навчання, а й нових методів для захисту життя та здоров’я учнів та освітян.

Наразі існує низка норм та правил, якими визначаються особливості роботи закладів освіти під час пандемії. Йдеться про Постанову Кабміну №1236, у якій прописані карантинні правила кожного рівня епіднебезпеки та умови роботи освітніх закладів на зеленому, жовтому та червоному рівнях.

Також організація роботи закладів освіти у час пандемії регулюється Постановою Головного державного санітарного лікаря №10. Там можна знайти рекомендації щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

8 листопада набув чинності Наказ, який включив співробітників закладів освіти до переліку тих, хто підлягає обов’язковій вакцинації проти COVID-19. Працівники, які до 8 листопада, не зробили принаймні одне щеплення проти коронавірусної хвороби мають бути відстороненні від роботи без збереження заробітної плати.

Як працюють заклади освіти в умовах карантину?

Жовтий рівень:

Дозволяється працювати тим освітянам, які отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19.

Оскільки освітяни підлягають обов’язковим щеплення проти COVID-19, то щоб заклад працював потрібно 100% вакцинованих принаймні однією дозою співробітників.

Можуть працювати без щеплення ті співробітники, які мають протипоказання до вакцинації, що підтверджено медичним висновком.

Ті співробітники, які мають підтверджені протипокази до вакцинації, не підлягають відстороненню від роботи.

Червоний рівень:

Дозволяється працювати тим освітянам, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

У кожному закладі освіти мають бути 100% вакцинованих співробітників двома дозами;

Якщо працівник отримав одну дозу вакцини, то не може бути відстороненим від роботи, але це також і не дозволяє йому проводити навчання в очному форматі;

Працівники, які мають протипоказання до вакцинації, не підлягають відстороненню. Для підтвердження вони повинні надати медичний висновок про наявність протипоказів.

Таким чином, заклади освіти, які перебувають у регіоні із червоним рівнем епіднебезпеки можуть працювати лише у випадку 100% вакцинації всіх співробітників двома дозами. У випадку, якщо співробітник має лише одну дозу, то відстороненню від роботи він не підлягає. Допоки всі співробітники не пройдуть повністю курс щеплення, заклад освіти не може працювати в очному форматі.

МОЗ України