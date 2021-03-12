Робота закладів освіти під час карантину: роз’яснення

Освіта в умовах пандемії вимагає нових підходів не лише до способів навчання, а й нових методів для захисту життя та здоров’я учнів та освітян.
Наразі існує низка норм та правил, якими визначаються особливості роботи закладів освіти під час пандемії. Йдеться про Постанову Кабміну №1236, у якій прописані карантинні правила кожного рівня епіднебезпеки та умови роботи освітніх закладів на зеленому, жовтому та червоному рівнях.
Також організація роботи закладів освіти у час пандемії регулюється Постановою Головного державного санітарного лікаря №10. Там можна знайти рекомендації щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби.
8 листопада набув чинності Наказ, який включив співробітників закладів освіти до переліку тих, хто підлягає обов’язковій вакцинації проти COVID-19. Працівники, які до 8 листопада, не зробили принаймні одне щеплення проти коронавірусної хвороби мають бути відстороненні від роботи без збереження заробітної плати.
Як працюють заклади освіти в умовах карантину?
Жовтий рівень:
- Дозволяється працювати тим освітянам, які отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19.
- Оскільки освітяни підлягають обов’язковим щеплення проти COVID-19, то щоб заклад працював потрібно 100% вакцинованих принаймні однією дозою співробітників.
- Можуть працювати без щеплення ті співробітники, які мають протипоказання до вакцинації, що підтверджено медичним висновком.
- Ті співробітники, які мають підтверджені протипокази до вакцинації, не підлягають відстороненню від роботи.
Червоний рівень:
- Дозволяється працювати тим освітянам, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.
- У кожному закладі освіти мають бути 100% вакцинованих співробітників двома дозами;
- Якщо працівник отримав одну дозу вакцини, то не може бути відстороненим від роботи, але це також і не дозволяє йому проводити навчання в очному форматі;
- Працівники, які мають протипоказання до вакцинації, не підлягають відстороненню. Для підтвердження вони повинні надати медичний висновок про наявність протипоказів.
Таким чином, заклади освіти, які перебувають у регіоні із червоним рівнем епіднебезпеки можуть працювати лише у випадку 100% вакцинації всіх співробітників двома дозами. У випадку, якщо співробітник має лише одну дозу, то відстороненню від роботи він не підлягає. Допоки всі співробітники не пройдуть повністю курс щеплення, заклад освіти не може працювати в очному форматі.
МОЗ України