У МОН презентували «Школу супергероїв», яка з 1 січня забезпечуватиме освітою дітей у закладах охорони здоров’я

З 1 січня 2022 року новостворена державна установа «Школа супергероїв» забезпечуватиме освітою дошкільнят і учнів, які перебувають на стаціонарному лікуванні або яким надається реабілітаційна допомога в закладах охорони здоров’я. Сьогодні, 3 грудня, установу презентували в Міністерстві освіти і науки.

«В Україні не може бути дітей, які не здобувають загальну середню освіту. Водночас освіта має бути не лише доступною, але і якісною, відповідати індивідуальним потребам дитини та забезпечувати умови для її розвитку і соціалізації. Сьогодні ми презентуємо «Школа супергероїв», яка нарешті має забезпечити освітою дітей дошкільного та шкільного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні або яким надається реабілітаційна допомога», – зазначила заступник Міністра освіти і науки Віра Рогова.

Заснована Кабінетом Міністрів України за ініціативи першої леді Олени Зеленської державна установа «Школа супергероїв» з 1 січня 2022 року буде організовувати та забезпечувати надання освітніх послуг у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти особам, які перебувають на стаціонарному лікуванні або яким надається реабілітаційна допомога в закладах охорони здоров’я.

Віра Рогова також подякувала засновниці ГО «Маленьке серце з мистецтвом» Євгенії Смірновій, проекту «Право на освіту» та його куратору Наталії Мосейчук, каналу 1+1 за зусилля, які було докладено ними для створення «Школи супергероїв» та забезпечення її роботи, а також організаціям та партнерам, які підтримували дітей у лікарнях і їхні прагнення до знань.

Школа та її команда пройшла шлях від перших майстер-класів для ВІЛ-позитивних дітей у НДСЛ «Охматдит» у 2014 році до створення повноцінних сучасних класів у дитячих лікарнях обласних центрів України та написання першої соціальної франшизи.

«Чотири роки зусиль великої команди – і нарешті отримали результат, тепер відкриття та робота шкіл при лікарнях по всій країні відбуватиметься на державному рівні. Були робочі групи, палкі дискусії щодо облаштування освітнього процесу при лікарнях, сперечалися, вивчали досвід інших країн, де таке навчання давно впроваджено. Нашою метою був державний рівень підтримки. Ми її досягнули. Тепер важливо контролювати хід реформи, має працювати Піклувальна Рада. Рухаємося далі! Дякуємо всім, хто допомагав та допомагає», – зауважила Наталія Мосейчук, куратор «Школи Супергероїв» і проекту «Право на Освіту», ведуча каналу 1+1.

«Посольство США в Україні пишається можливістю підтримати цей унікальний та важливий проект, який спрямований на забезпечення уразливих дітей їхнім фундаментальним правом на освіту», – наголосив Майкл Клаусен, аташе з питань культури Посольства США в Україні.

Кабінет Міністрів України уже затвердив необхідні для роботи установи документи – статут, порядок проведення конкурсу на зайняття посади директора, умови оплати праці працівників установи, а також порядок надання освітніх послуг особам, які здобувають дошкільну чи повну загальну середню освіту та перебувають на стаціонарному лікуванні або яким надається реабілітаційна допомога в закладах охорони здоров’я.

Органами управління державної установи будуть:

директор, що призначатиметься на посаду строком на 5 років засновником Школи за результатами конкурсного відбору;

керівники освітніх центрів, які здійснюватимуть загальне керівництво освітніми центрами;

рада директорів;

навчально-методична рада;

піклувальна рада;

секретаріат.

«Для мене та всієї нашої команди це значуща подія. До неї йшли протягом шести років. Те, що, здавалося, можна вирішити досить швидко, виявилося довгим адвокаційним шляхом. Державна установа, що наразі створюється, це, звичайно, прогрес, адже відповідає на питання і виклики. Потрібно розуміти, що освіта дітей в лікарнях не тотожна освіті в звичайних школах. Діти можуть погано себе почувати. Лікарняний вчитель – це про зацікавлення, поглиблення в знання, відволікання від хвороби. На цю людину покладається цілий спектр очікувань та обов’язків. Тому юридична, нормативна бази мають це враховувати. Коли розробляли документи завдяки багатьом фахівцям, наші ідеї були враховані і стануть реальністю в державній установі. Доступ до якісної освіти отримають більше дітей – Школа Супергероїв масштабується», – зазначила Євгенія Смірнова, засновник Школи Супергероїв та ГО «Small Heart with Art».

Трансляцію презентації можна переглянути на сторінках МОН у Facebook та YouTube.

Нагадаємо, в межах Національного проекту «Ноутбук кожному вчителю» МОН та Мінцифри у тринадцять областей вже доставлено комп’ютери.

Міністерство освіти і науки України