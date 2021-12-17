Як буде розвиватися IT-освіта в Україні: Михайло Федоров презентував дорожню карту до 2030 року

Віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на конференції Synergy. IT Business & IT Education, організованою Асоціацією «IT Ukraine», презентував дорожню карту реформи IT-освіти в Україні.

Разом із МОН на платформі Центру економічного відновлення та за підтримки WNISEF було розроблено реформу, що міститиме 15 напрямів. Вони мають сприяти якісним змінам у сфері розвитку IT-освіти: неформальної освіти, вищої та фахової передвищої освіти, а також загальної середньої освіти.

«Українська IT-сфера активно розвивається — лише цього року ІТ-експорт зріс на 35%, а кількість компаній на 22%. Водночас збільшується і попит на IT-спеціалістів. За оцінками, до 2030 року IT-галузь потребуватиме щонайменше 500–600 тисяч фахівців. Тому реформа IT-освіти — один із наших пріоритетів зараз. Вона потребує комплексного оновлення на всіх рівнях. Нам необхідно балансувати системні реформи та швидкі рішення. Вже сьогодні ми починаємо готувати молодь до майбутнього, забезпечуючи їм актуальні знання та вміння», — зазначив Михайло Федоров.

Основні ініціативи реформи:

Розвиток неформальної освіти — приватні школи, курси, які навчають IT-спеціальностей:

- розробляємо механізм визнання результатів навчання, які можна здобути в неформальній освіті, у системі формальної. Результати навчання, наприклад, в IT-школі, будуть зараховані студентові до плану навчання в університеті або коледжі;

- створення спеціального фонду, з якого буде покриватися 50% вартості навчання в закладах неформальної освіти для світчерів — це люди, які бажають змінити свою спеціальність та отримати IT-професію.

Підвищення конкурентоспроможності та автономності закладів вищої освіти:

- Публічні КРІ керівників закладів освіти. Ми хочемо включити показники співпраці з бізнесом до обов'язкових показників ефективності роботи керівників університетів.

- Залучення практиків та іноземних викладачів.

- Спільно з ІТ-спільнотою ми підготуємо нові професійні стандарти для сучасних професій галузі, а потім додамо їх до державного класифікатора.

- Розвиток дуальної освіти. Ідеться про те, коли студент значну частину свого навчання проходить одразу на підприємстві.

Реформа уроків математики та інформатики у школах:

-Відеокурс із математики та інформатики

-Розвиток мережевої освіти. Це можливість дитини відвідувати певний предмет поза школою в іншому закладі.

-Профорієнтація для школярів. Онлайн-зустрічі з яскравими професіоналами, тестування, інформаційні кампанії, щоб діти дізнавалися про реальні сучасні професії та отримували мотивацію до навчання.

Найшвидший ефект можна отримати від стимулювання розвитку неформальної освіти, результат від системних змін у школах зможемо побачити через 10 років. Розвиток партнерства держави та IT-сектора в розробці спільних навчальних програм в університетах дозволить студентам здобути знання та навички, яких насправді потребує ринок. Зростання кількості кваліфікованих фахівців сприятиме і зростанню ВВП. Одна із цілей Мінцифри — збільшити частку IT у ВВП до $17 млрд до 2024 року.

«Уже 15 років ми співпрацюємо з представниками влади, IT-бізнесу, вищих освітніх закладів та численними партнерами задля розвитку IT-освіти в Україні. Саме освіта є одним із найголовніших напрямів роботи Асоціації “IT Ukraine”, тому що розвиток талантів є вирішальним фактором росту та посилення спроможності української індустрії на світовій арені», — зазначив виконавчий директор Асоціації «IT Ukraine» Костянтин Васюк.

З презентацією дорожньої карти реформування ІТ-освіти можна ознайомитися тут.

Дорожня карта реформування ІТ-освіти в Україні розроблялася за ініціативою Віце-прем’єр-міністра — Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Міністерства цифрової трансформації України та Міністерства освіти і науки України. Аналітичну та технічну підтримку надає Центр економічного відновлення за сприяння Western NIS Enterprise Fund, який підтримує ініціативи з просування реформ в Україні та трансформаційні проекти.

Міністерство цифрової трансформації України