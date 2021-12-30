Уряд затвердив план заходів з реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у НУШ на 2022 рік

Кабінет Міністрів затвердив план заходів з реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у Новій українській школі на 2022 рік. Відповідне рішення ухвалено сьогодні, 29 грудня 2021 року.

«В умовах реформування освіти необхідним є створення безпечного та здорового освітнього середовища для забезпечення прав дітей на освіту та надання їм якісних освітніх послуг. План заходів на 2022 рік визначає активності, що необхідні для досягнення цих цілей», – зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

План визначає комплекс заходів, необхідних для реалізації у 2022 році Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у Новій українській школі, затвердженої Указом Президента України 25 травня 2020 року.

Заходи сприятимуть формуванню безпечних, комфортних та здорових умов для здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти, оволодінню учнями компетентностями, необхідними для безпечного та здорового способу життя.

План заходів на 2022 рік спрямований на досягнення стратегічних цілей щодо:

забезпечення здоров’язбережувальної складової освіти;

комплексності розвитку фізичної культури та посилення рухової активності;

розбудови системи здорового харчування, формування культури харчування та правильних харчових звичок;

належного медичного обслуговування учнів і працівників закладів освіти;

ефективного психологічного супроводу освітнього процесу;

безпечності, доступності та інклюзивності освітнього середовища;

міжсекторальної взаємодії та залучення соціальних інституцій.

Міністерство освіти і науки України