МОН: 5 січня стартує реєстрація на пробне ЗНО-2022

У середу, 5 січня 2022 року, розпочнеться реєстрація для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні.

Реєстрація триватиме до 22 січня. Кожен охочий зможе зареєструватися на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Участь у пробному тестуванні дає змогу учасникам:

попрацювати з тестами, що відповідають вимогам програм ЗНО, характеристикам і структурі сертифікаційних робіт основної сесії ЗНО 2022 року;

попрактикуватися в заповненні бланків відповідей;

психологічно налаштуватися на проходження ЗНО;

навчитися ефективно розподіляти час.

Вартість пробного ЗНО різниться за регіонами й коливається в межах від 213 до 309 грн. Різниця пов’язана з особливостями організації тестувань, зокрема з вартістю друку й доставки матеріалів у різних регіонах, прогнозованою кількістю тестувань тощо.

Для всіх зареєстрованих учасників пробного ЗНО будуть створені інформаційні сторінки, на яких до 10 березня буде розміщено інформацію про час і місце проходження пробного ЗНО, а згодом – результати тестування.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться у такі дати:

19 березня – з української мови, української мови і літератури;

26 березня – з історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

Для отримання результатів пробного ЗНО кожному учаснику потрібно буде занести свої відповіді до спеціального сервісу «Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання» у такі терміни:

19-21 березня – з української мови, української мови і літератури;

26-28 березня – з історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, французької мов.

Результати тестування з української мови, української мови і літератури будуть оприлюднені на інформаційних сторінках учасників 25 березня, з інших предметів – 1 квітня.

Звертаємо увагу, що реєстрація на пробне ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Результати пробного ЗНО не буде зараховано як оцінки за державну підсумкову атестацію та не буде використано для участі в конкурсному відборі під час вступу до закладів вищої освіти.

Крім того, МОН і УЦОЯО наголошують, що організатором пробного ЗНО є Український і регіональні центри оцінювання якості освіти. Водночас чимало організацій називають свої онлайн-тестування «пробним ЗНО» або ж розміщують так звані зошити пробного зовнішнього незалежного оцінювання, використовуючи логотип УЦОЯО, тим самим порушуючи авторське право. Завдання у таких тестах можуть виявитися геть не подібними до тих, які учасник/учасниця отримає на реальному ЗНО. Рекомендуємо критично ставитися до інформації щодо варіантів пробного ЗНО.

Деталі щодо пробного зовнішнього незалежного оцінювання, а також матеріали пробних тестувань попередніх років – у відповідному розділі на сайті УЦОЯО.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив план заходів з реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у Новій українській школі на 2022 рік.