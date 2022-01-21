Сергій Шкарлет повідомив про стипендіальне забезпечення студентів

У своєму Telegram-каналі Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет проінформував щодо питання стипендіального забезпечення студентів.

«Кращі здобувачі освіти мають відчувати підтримку держави. Я неодноразово повторював: усі зміни у сфері вищої освіти відбуваються заради студентів», – зазначив Сергій Шкарлет.

Міністр повідомив, що документ знаходиться на фінальній стадії погодження в Міністерстві юстиції. Сергій Шкарлет також підкреслив, що під час найближчого засідання Уряду, питання буде врегульовано остаточно. Таким чином, кількість студентів-стипендіатів не зменшиться, а розмір стипендій – збільшиться.

Нагадаємо, Сергій Шкарлет відвідав Білоцерківський національний аграрний університет, який є одним із провідних аграрних закладів вищої освіти України.

МОН України