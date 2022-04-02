Оприлюднено рекомендації щодо дій у разі надзвичайної ситуації

Посібник «Супергерої безпеки», створений дитячою та сімейною психологинею Світланою Ройз –

. У посібнику йдеться про те, як говорити про загрози з найменшими членами родини і як навчити їх діяти у різних ситуаціях. У своїх рекомендаціях Світлана Ройз спиралась на матеріали Служби тилу Ізраїлю. Вона пропонує закріплювати знання у форматі ігор у супергероїв.