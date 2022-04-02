04. 02. 2022
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Оприлюднено рекомендації щодо дій у разі надзвичайної ситуації

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На сайті МОН оприлюднено рекомендації щодо дій у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації.

  1. «Абетка безпеки», розроблена ДСНС, з можливістю встановлення відповідного мобільного додатку на смартфон.
  2. Мапа з адресними місцями укриттів у підземному просторі Києва, оновлена Київською міською державною адміністрацією.
  3. Рекомендований вміст тривожної валізи – доступний за посиланням.
  4. Брошура «У разі надзвичайної ситуації або війни», розроблена Міністерством культури та інформаційної політики – доступна за посиланням.
  5. Посібник «Супергерої безпеки», створений дитячою та сімейною психологинею Світланою Ройз – за посиланням. У посібнику йдеться про те, як говорити про загрози з найменшими членами родини і як навчити їх діяти у різних ситуаціях. У своїх рекомендаціях Світлана Ройз спиралась на матеріали Служби тилу Ізраїлю. Вона пропонує закріплювати знання у форматі ігор у супергероїв.

МОН України

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