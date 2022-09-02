Розвиток і популяризація професійної освіти є одним із ключових завдань держави, – Сергій Шкарлет

Розвиток і популяризація професійної освіти є одним із ключових завдань держави, про це повідомив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет..

«Минулий рік видався продуктивним для галузі. Роботи зі створення 62 навчально-практичних центрів закінчено. Цьогоріч у січні ми вже відкрили 15 освітніх осередків, ще 20 розпочнуть роботу в лютому-березні. Команда МОН активно працює над передачею закладів професійної освіти з державної у комунальну власність. У 2021 році передано 37 закладів професійно-технічної освіти на місцевий рівень, ще 58 знаходяться у процесі передачі. Найкращі результати у Закарпатській області, Чернігівській і місті Київ», – зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Сергій Шкарлет також повідомив про завершення пілотування Методичних рекомендацій щодо оптимізації мережі закладів професійної освіти в 7 областях. Це свідчить про те, що у 2022 році буде доопрацьовано та поширено рекомендації на всі регіони країни.

«Профтехосвіта – галузь, яка лідирує у впровадженні в освітній процес дуальної форми здобуття освіти. Наразі 240 закладів активно беруть участь у цьому процесі, до якого залучено 1 376 підприємств. Заклади профтехосвіти є сучасними майданчиками для професійного та особистісного росту учнів, які стають конкурентоспроможними фахівцями, готовими до викликів ринку праці та інноваційного світу», – підкреслив Міністр.

Зазначимо, у грудні 2021 року команда МОН організовано комунікаційну кампанію «Ми змінюємось» для молоді, їх батьків і бізнесу.

У 2022 році у сфері професійної освіти планують створити навчально-практичні центри на суму 250 млн грн, запустити онлайн-платформу для дистанційного навчання, розробити близько 60 нових освітніх стандартів і передати майже 50% закладів професійної освіти на місцевий рівень.