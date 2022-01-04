ВРУ прийнято рішення щодо ЗНО та ДПА – 2022

24 березня 2022 року, ВРУ ухвалила законопроєкт №7132, який дозволяє одноразову зміну алгоритмів вступу до університетів і складання ДПА, про це повідомив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

«Держава, у першу чергу, висловила довіру педагогам, які в цьому навчальному році виставлять учням підсумкові оцінки без державної підсумкової атестації.Головним для нас є забезпечення максимальної безпеки учасників освітнього процесу. На жаль, це означає неможливість проведення зовнішнього незалежного оцінювання в традиційному форматі у 2022 році.Доступність вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти для всіх громадян України незалежно від місця їх перебування є нашим найвищим пріоритетом», – зазначив Сергій Шкарлет.

Міністр також наголосив, що завдяки цифровізації буде створено максимально безпечні умови для учасників вступної кампанії, а під час офлайн-процедур будуть максимально дотримані безпекові протоколи.

Сергій Шкарлет підкреслив, що заклади освіти мають докласти всіх зусиль, аби вступна кампанія пройшла на засадах доброчесності, а прагнення вступників були реалізовані на засадах максимальної прозорості.

Наразі МОН спільно з Комітетом освіти, науки та інновацій ВРУ, освітянами, експертами та батьками в оперативному режимі працює над остаточним механізмом вступу у 2022 році. Його розробка знаходиться на фінальній стадії, і вже найближчим часом він буде презентований.

Нагадаємо, Сергій Шкарлет повідомив про завершення навчального року в умовах воєнного стану.

МОН України