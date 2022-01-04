01. 04. 2022
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В Україні створюється мережа освітніх хабів

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Велика кількість українських учнів і їхніх батьків вимушені знаходяться в інших регіонах країни через розпочату російською федерацією війну проти України. МОН спільно з обласними військовими адміністраціями ініціює створення мережі освітніх хабів, головна мета яких – якісна та швидка організація освітнього процесу та побуту внутрішньо переміщених осіб.

«Наразі існує гостра потреба в забезпеченні психологічної та емоційної підтримки, профорієнтації, якісного освітнього процесу під час війни, а також швидкого навчання працездатної молоді та їхніх батьків актуальним професіям для того, щоб українці могли матеріально забезпечити себе та свої родини під час війни та після її завершення», – повідомив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Перший хаб створено у Хмельницькій області за підтримки обласної військової адміністрації, до проєкту залучено найкращих фахівців області. Хаб знаходиться у приміщенні одного з найвідоміших технологічних коледжів України – Хмельницького політехнічного коледжу.

Для здобувачів освіти та їхніх батьків, які вимушено знаходяться у Західних регіонах України, будуть організовані системні психологічні та профорієнтаційні консультації, тестування щодо визначення власних здібностей за допомогою штучного інтелекту, навчання головним навичкам ХХІ століття, англійській і український мовам, а також затребуваним на ринку праці професіям.

Цільовою аудиторією є внутрішньо переміщені особи: учні загальноосвітніх і професійних (професійно-технічних) навчальних закладів, студенти ЗВО, а також батьки здобувачів освіти. Проте двері хабу відкриті й для мешканців Хмельницької області.

Найближчим часом планується відкриття освітніх хабів не тільки в Україні, а й у країнах, в яких наразі перебуває велика кількість українських учнів і студентів: Румунії, Польщі, країнах Балтії, Чехії тощо.

Проєкт реалізується за ініціативи МОН, Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», а також Асоціації інноваційної та цифрової освіти.

Нагадаємо, в Україні стартував проєкт психологічної підтримки «ПОРУЧ».

МОН  України

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