МОН: Учні та викладачі закладів ПТО не підлягатимуть призову на військову службу під час мобілізації

14 квітня Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому зміни до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо відстрочення від призову на військову службу під час мобілізації деяких категорій громадян».

Зокрема, перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, доповнили такими категоріями, як учні і викладачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Внесені до законодавства зміни убезпечать від загрози зриву проведення навчального процесу і практичної підготовки у закладах професійної освіти та сприятимуть наповненню ринку праці кваліфікованими робітниками (будівельниками, електриками, машиністами, токарями, сантехніками тощо).

В умовах воєнного та післявоєнного періоду ринок праці гостро відчуватиме потребу у фахівцях робітничих професій.

Брак кваліфікованих робітників може стати перешкодою у якнайшвидшій відбудові економіки та країни в цілому, тому безперервна підготовка робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти має надзвичайно важливе значення.

Нагадаємо, більшість закладів професійної, фахової та вищої освіти здійснюють навчання у регіонах, в яких це можливо та дозволяє безпекова ситуація.

Міністерство освіти і науки України