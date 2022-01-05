01. 05. 2022
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Справедливість в індексації пенсій відновлено на законодавчому рівні - Марина Лазебна

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Міністерство соціальної політики вітає підписання Володимиром Зеленським, Президентом України Закону щодо удосконалення пенсійного законодавства, розробленого Мінсоцполітики.

«Сьогодні Президент підписав Закон, який забезпечує щорічну індексацію пенсій для всіх категорій пенсіонерів з урахуванням показників інфляції та росту середньої заробітної плати. Також повертається дата щорічної індексації - 1 березня. Вона тепер зафіксована в законі, і не буде коригуватись щороку вручну політиками.

Цей закон про справедливість, бо він поширює єдині правила індексації на всі пенсії.

З урахуванням проблем, з якими люди передпенсійного віку зіштовхуються при працевлаштуванні, закон дозволяє достроково призначати пенсії, за півтора роки до досягнення пенсійного віку, тим людям, у яких є повний страховий стаж, і трудовий договір з якими розірвано у зв’язку зі скороченням штату, ліквідацією підприємства.

А ще відтепер достроково призначатимуться пенсії матерям і батькам дітей, хворих на тяжкі, рідкісні захворювання, яким не встановлено інвалідність», - прокоментувала Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України.

Міністерство соцiальної політики України

Back to Top

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< травня 2022 >
П В С Ч П С Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          