На відновлення інфраструктури Донбасу виділено 2,8 млрд гривень, - Жебрівський

На відновлення інфраструктури Донбасу спрямовано 2,8 млрд гривень бюджетних коштів. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський під час передачі "Лівий берег з Сонею Кошкіною" в ефірі "24 каналу" у вівторок, 20 вересня.

"Насправді деякі пункти є, рік знадобилося на те, щоб у нас 2,8 млрд грн надійшло на казначейські рахунки Донецької області на відбудову Донбасу",- розповів Жебрівський. Жебрівський сказав, що ці кошти підуть на відновлення моста біля Лисичанська, доріг, госпіталів та створення опорних шкіл.

"Ключове питання: людина має відчувати себе захищеною - це перше завдання. Друге - це економіка, тому, що інвестувати ніхто не хоче, тут, звичайно ж, державне інвестування", - пояснив він.



"Я неодноразово озвучував своє бачення відновлення Донбасу ...і з президентом, і з прем'єром", - додав Жебрівський. При цьому він зазначив, що не знайомий з прийнятою концепцією відбудови і розвитку Донбасу. Нагадаємо, у 2016 році в Донецькій області через Державний фонд регіонального розвитку заплановане фінансування 38 проектів на 239,5 млн гривень.



Повний текст читайте тут: https://www.rbc.ua/ukr/news/vosstanovlenie-infrastruktury-donbassa-vydeleno-1474399770.html