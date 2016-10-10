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Київ має намір ввести три нічних маршрути громадського транспорту

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Київська міська державна адміністрація має намір ввести три нічних маршрути громадського транспорту. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київміськадміністрації.

"Серед нових маршрутів громадського транспорту буде три нічних маршрути, один тролейбусний маршрут і п'ять автобусних маршрутів (№ 118, 119, 500, 501 і 502), які відповідно до розробками компанії ITP і Світового банку вдосконалять транспортну модель міста і забезпечать ефективне сполучення між районами", - сказано в ньому.

Крім того, за словами директора департаменту транспортної інфраструктури Сергія Майзеля, планується впровадження нових магістральних маршрутів для покращення сполучення між різними мікрорайонами міста, лівим і правим берегами.

У січні постійна комісія Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами рекомендувала Київраді схвалити введення нічних маршрутів в Києві. Йшлося про відкриття чотирьох нічних автобусних маршрутів (з 23:00 до 6:00): Залізничний вокзал - житловий масив "Виноградар" (проспект Свободи), вул. Кадетський Гай (із заїздом на залізничний вокзал) - житловий масив Троєщина, Залізничний вокзал (через Центральний) - житловий масив Харківський, житловий масив Новобіличі (по пр. Перемоги з заїздом на Залізничний вокзал) - Лісовий масив.

http://news.liga.net/ua/news/capital/13090177-ki_v_ma_nam_r_vvesti_tri_n_chnikh_marshruti_gromadskogo_transportu.htm

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