У Києві обговорили проект Концепції демократичного контролю над Збройними Силами України

Робочий варіант Концепції демократичного контролю над Збройними Силами України обговорили на міжнародному семінарі, організованому Координатором проектів ОБСЄ спільно з Міністерством оборони України та Верховною Радою України у Національному університеті оборони України.

Під час заходу парламентарі, представники силових та безпекових відомств, міжнародні експерти та представники громадянського суспільства обговорили шляхи підсилення парламентського та громадського нагляду за військовими.

«Демократичний цивільний контроль над Збройними Силами, оборонною сферою та правоохоронними органами держави є політичним стандартом Європи та вимогою НАТО щодо членства у цій організації», - зазначила під час відкриття міжнародного семінару Віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе та додала, що «Агресія Росії проти України суттєво змінила громадську думку та ставлення українського політикуму на користь НАТО».

За її словами, це дало змогу остаточно відмовитися від політики позаблоковості і відновити повноцінний курс на євроатлантичну інтеграцію.

Заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції Ігор Долгов зауважив, що розвиток демократичного контролю над Збройними Силами - один із головних напрямів військової реформи, розпочатої Міністерством оборони України.

«Водночас це вимога сучасного українського суспільства, яке бажає бачити армію прозорою та підконтрольною структурою, яка виконує волю народу, а не є політичним інструментом. Це складна, але досяжна ціль. Вже зараз ми спостерігаємо збільшення долі цивільного складу в Міноборони, почалась реорганізація силових відомств відповідно до кращих практик країн НАТО. Впровадження Концепції демократичного контролю дозволить нам продовжити роботу у цьому напрямку і створити ефективну воєнну організацію, якій громадяни України можуть довірити захист своєї країни», - зазначив Ігор Долгов.

Під час заходу його учасники обговорили проект Концепції – документа, що закладає основи для подальшого законодавчого врегулювання демократичного контролю в Україні. Концепцію розробили фахівці Проектного офісу реформ Міністерства оборони України – органу, що підтримує ефективні та демократичні перетворення в оборонному відомстві. При розробці документа було використано досвід інших країн та кращі практики, презентовані Координатором проектів ОБСЄ в Україні влітку.

У ході заходу також було презентовано веб-ресурс www.civilian.defens-reforms.in.ua, на якому зібрані матеріали щодо кращих світових практик у цій сфері та інформація для громадян щодо впровадження демократичного цивільного контролю в Україні.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ