Держава має забезпечити ширшу присутність на Закарпатті, - Іванна Климпуш-Цинцадзе

Українська влада виносить уроки із ситуації на Закарпатті, коли в деяких районах до 75% випускників угорськомовних шкіл не можуть скласти ЗНО з української мови. Про це сказала Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час прес-брифінгу регіональним журналістам.

За її словами, ситуація з представниками угорської меншини за Закарпатті стала наслідком недооцінки важливості державної політики щодо забезпечення рівних можливостей для нацменшин у регіонах їхнього компактного проживання.

“Протягом багатьох років наша держава чомусь “заспокоєно” вважала, що якщо інша держава допомагає національним меншинам (на Закарпатті), то значить нам не потрібно забезпечувати свою державну присутність у регіоні на рівні підтримки шкіл, дитячих садочків. У результаті ми отримали викривлену ситуацію, коли в тому ж Берегівському районі (заселений переважно етнічними угорцями) 75% випускників шкіл не змогли скласти ЗНО з української мови”, - зазначила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

За її словами, зараз Україна виносить важкі уроки із цієї ситуації і працює над забезпеченням більших прав національних меншин із тим, аби вони були конкурентними на ринку праці не лише регіону свого компактного проживання, а й решти країни, могли працювати в місцевих і центральних органах влади, успішно вести бізнес тощо.

Віце-прем’єр-міністр також наголосила на важливості ролі місцевої влади у вирішенні проблем із дотриманням прав національних меншин на Закарпатті. “Хотілося б бачити більш відповідальне ставлення представників місцевої влади до забезпечення різних прав представників національних меншин на Закарпатті. Покращення ситуації у цій сфері має унеможливити повторення сценарію, який став можливий на Донбасі та в Криму”, - наголосила вона.

Довідково

5 вересня 2017 року Верховна Рада ухвалила Закон України "Про освіту". Стаття 7 Закону, зокрема, врегульовує питання використання української мови в галузі освіти. Саме положення цієї статті викликали протест Угорщини, яка має значну діаспору на Закарпатті. Офіційна влада цієї країни наполягає на тому, що ст.7 Закону “Про освіту” порушує право угорців Закарпаття на навчання рідною мовою. Венеційська комісія в оприлюдненому 11 грудня рішенні констатувала, що український закон, будучи рамковим, залишає достатній простір для повноцінного вивчення учнями з національних меншин рідної мови.