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У Києві відкриють 10 пунктів збору новорічних ялинок

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12 січня в столиці відкриють 10 пунктів збору новорічних ялинок. Зібрані ялинки перероблять на тріски та використають для мульчування лунок кущів і дерев. Про це повідомили в КО «Київзеленбуд».

«Ялинки, сосни, смереки містяни зможуть залишити у спеціальних пунктах збору, які «Київзеленбуд» організовує третій рік поспіль. Зібрані хвойні дерева перероблять на тріски в спеціальному подрібнювачі, а навесні використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання й перегріву) лунок вічнозелених рослин», – зазначив генеральний директор комунального об’єднання Михайло Наконечний.

Минулого року пункти на базі районних підприємств прийняли від населення понад 5 тисяч ялинок на утилізацію.

Зауважимо, що гілки з демонтованої головної ялинки України, розташованої на Софійській площі в столиці, також будуть передані «Київзеленбуду» для виробництва палива або тирси, які ідеально підходять для мульчування кущів і дерев.

Пункти збору новорічних ялинок працюватимуть до 1 лютого (мапа).

Адреси пунктів, де можна здати ялинки (виробничі бази КП УЗН):

Вул. Тростянецька, 58-А.
Просп. Визволителів, 6.
Вул. Електротехнічна, 26.
Просп. С. Бандери, 26-А.
Вул. Дмитрівська, 16-А (Подільський район).
Залізничне шосе, 61.
Пров. Герцена, 6.
Просп. Голосіївський, 87-Г.
Вул. Новопольова, 95.
Вул. Бетховена, 8.

Київська міська державна адміністрація

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