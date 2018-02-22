Україна впроваджує данський досвід із реформування ринку електричної енергії

20 лютого 2018 року Ольга Буславець, генеральний директор Директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики та вугільної промисловості України відкрила семінар, присвячений питанням балансування енергетичної системи та запуску централізованої платформи комерційного обліку DATAHUB на базі системного оператора Energinet.

Захід був організований у рамках роботи над реформуванням ринку електричної енергії та українсько-данської міжурядової співпраці, яка здійснюється відповідно до Угоди між Міненерговугілля та МЗС Данії з метою реалізації проекту «Українсько-данський енергетичний центр».

Ольга Буславець, Голова Українсько-данського енергетичного центру, повідомила, що в рамках четвертого компоненту проекту «Розробка інструментів для балансування джерел відновлюваної енергії в енергосистемі України», данськими експертами спільно із представниками ДП «НЕК «Укренерго» та Українською вітроенергетичною асоціацією проводиться робота із розробки короткострокового прогнозування виробництва електроенергії з вітру. Зокрема, презентовано данські доступні комерційні рішення для короткострокового прогнозування виробництва електроенергії із вітру Prediktor. У межах наступного етапу проекту заплановано підготувати технологічні рішення для розбудови системи прогнозування генерації з ВДЕ, надати необхідну підтримку розвитку відповідної інфраструктури, впровадити проекти з використання акумуляторних батарей для добового регулювання потужності в енергосистемі.

Під час семінару Мартін Лервад Люнд, Директор Департаменту системного оператора Данії «Energinet», презентував успішний досвід Данії стосовно реформування енергетичного сектору, сучасну структуру ринку електричної енергії, законодавчих рішень щодо запуску централізованої платформи комерційного обліку DATAHUB на базі системного оператора Energinet.DK.

Під час дискусій особливу увагу було приділено питанням створення центральних реєстрів споживачів та бази даних їх споживання; функціонування DATAHUB; правил вибору та зміни постачальника електроенергії; відповідальності розподільчих компанії та організації точок обліку, вимірювання та комунікації; відповідальності постачальників електроенергії та основним правилам роботи з клієнтами й процедури білінгу; розміщення постачальниками публічних пропозицій щодо пакетів поставки електроенергії для споживачів.

У семінарі взяли участь представники Енергетичного агентства Данії, системного оператора Данії «Energinet», данські розподільчі компанії, НКРЕКП, ДП «НЕК «Укренерго», Міненерговугілля та енергопостачальні компанії України.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України