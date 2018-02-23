У Києві впроваджуватимуть нові технології знезараження питної води та відмовляться від утримання хлорного господарства

Столична влада має намір упровадити більш сучасні методи знезараження питної води, які, наприклад, використовуються в Австрії, Італії та інших країнах Європи. Таким чином Київ поступово відмовиться від використання хлорного господарства як неекономічного та небезпечного. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

«Фахівці ПрАТ «АК «Київводоканал» дослідили практику знезараження води, наприклад, у Відні, Нюрнберзі, Палермо. Протягом 2017 року для оцінки можливості застосування нових методик на Дніпровській та Деснянській станціях була зібрана інформація про якість води у річках Дніпро та Десна. Після чого проведені промислові випробування на Дніпровській станції. Дуже важливо, що нові методи дозволяють знезаражувати воду якісніше. При цьому зникає присмак хлору, вода набуває кращих смакових характеристик, а також відпадає потреба додаткового знезараження вже в процесі транспортування до кінцевого споживача. Окрім того, ми припинимо утримувати затратне, як з позиції економіки, так і з позиції логістики хлорне господарство, що несе в собі високу екологічну загрозу», – пояснив заступник голови КМДА.

За його словами, після впровадження інноваційних технологій знезараження, хлорне господарство буде виведено із експлуатації та законсервоване.

Петро Пантелеєв додав, що нині місто веде переговори з закордонними компаніями для впровадження цих ініціатив.

Київська міська державна адміністрація