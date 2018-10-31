Нафтогаз оприлюднив цінові пропозиції для постачання газу на умовах ПСО до 30 квітня 2019 року

НАК «Нафтогаз України» опублікувала цінові пропозиції для постачання газу на умовах ПСО, які діятимуть з 1 листопада 2018 по 30 квітня 2019 року (включно).

Нова ціна газу сформована з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 р. №867, яка затверджує нове Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу.

Відтак, ціна газу для всіх категорій споживачів на умовах ПСО складає 7 482,61 грн з урахуванням ПДВ (див таблицю).

Зазначена ціна не враховує вартості доставки газу, його розподілу та ПДВ на ці операції. Кінцева ціна газу для населення становить 8 548,92 грн, для підприємств ТКЕ – 8 361,85 грн.

Департамент з корпоративних комунікацій Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»