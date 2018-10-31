31. 10. 2018
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Нафтогаз оприлюднив цінові пропозиції для постачання газу на умовах ПСО до 30 квітня 2019 року

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

НАК «Нафтогаз України» опублікувала цінові пропозиції для постачання газу на умовах ПСО, які діятимуть з 1 листопада 2018 по 30 квітня 2019 року (включно).

Нова ціна газу сформована з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 р. №867, яка затверджує нове Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу.

Відтак, ціна газу для всіх категорій споживачів на умовах ПСО складає 7 482,61 грн з урахуванням ПДВ (див таблицю).

Зазначена ціна не враховує вартості доставки газу, його розподілу та ПДВ на ці операції. Кінцева ціна газу для населення становить 8 548,92 грн, для підприємств ТКЕ – 8 361,85 грн.

Департамент з корпоративних комунікацій Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< вересня 2018 >
П В С Ч П С Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30