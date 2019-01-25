У реформі децентралізації ми вже перейшли Рубікон, – Геннадій Зубко

Таких можливостей та ресурсів для розвитку громад, які надала реформа децентралізації, розпочата Президентом України Петром Порошенком, в історії України ще не було. Децентралізація – це шлях України до Європи, це нова європейська якість життя. Рубікон перейдено, дороги назад нема, ревізія реформи неможлива.

Про це на прес-конференції "Реформи NON-STOP. Масштаб змін" заявив Віце-прем'єр-міністр - Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

"Нам вже вдалося сформувати менеджмент нової якості. Вже 62% населення України проживає в 876 ОТГ. Лідери процесу об'єднання - Хмельницька, Житомирська, Чернігівська, Запорізька, Волинська області. У Хмельницькій та Житомирській області понад 60% території наразі покриті ОТГ. 24 міста обласного значення приєднали до себе громади. У перспективних планах 1285 ОТГ, і тут ми пішли далі. Мінрегіон спільно з Луганською обласною військово-цивільною адміністрацією розробив перспективні плани об’єднання і для тимчасово окупованих територій області", – наголосив Геннадій Зубко.

За його словами, у 2018 році надходження до місцевих бюджетів завдяки децентралізаці, склали 234 млрд грн, бюджети ОТГ – 21 млрд грн.

"Успіх у всіх громад різний: відновлення інфраструктури, розвиток освіти, невеличкі інвестпроекти, а хтось замахується на масштабні проекти. Дуже класно, що є громади, які обирають енергонезалежність, будують сонячні електростанції, розумно використовуючи земельний ресурс, використовують можливості біо- та вітроенергетики: Веселівська ОТГ (Запорізька обл), Хорошівська ОТГ, Новоукраїнська ОТГ (Кіровоградська обл), Томашпільська ОТГ (Вінницька обл). На Прикарпатті в Старобогородчанській ОТГ є класний приклад з відновлювальної енергетики. Це сонячна електростанція потужністю 2,8 МВт, а її річне виробництво електроенергії становить 2,8 млн кВт∙год. Громади використовують інноваційні технології. Команди Пирятинської ОТГ, Новоукраїнської ОТГ, Мереф’янської ОТГ та Михайло-Коцюбинської ОТГ впроваджують геоінформаційні системи обліку активів громади. Таких прикладів безліч по всій Україні. Ці успіхі різні, але разом – це великий успіх всієї України і масштабність змін", – підкреслив Геннадій Зубко.

Нагадаємо, реформа децентралізації, за оцінкою міжнародних партнерів, є найуспішнішою. Хюґ Мінґареллі назвав її безпрецедентною історією Успіху України. Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала реформу децентралізації успішною. Президент України Петро Порошенко, який дав старт реформі, сказав просто: децентралізація – це круто!

Служба Віце-прем'єр-міністра України