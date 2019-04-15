19 квітня у Києві відбудеться флешмоб «Велосипедом на роботу». Про це повідомили організатори заходу U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва»).

До участі у заході запрошують працівників компаній, організацій та установ та мешканців столиці. Реєстрація на захід – за посиланням: http://bit.ly/2GiIpja.

Учасників флешмобу очікує сніданок із кавою, фото на згадку та конкурси на Майдані Незалежності. Ведучою весняного флешмобу буде українська телеведуча Марися Горобець.

У весняний день «Велосипедом на роботу» заїхати перед роботою на Майдан Незалежності можна поодинці, разом із іншими учасниками зі свого району (мапа збору колон: http://bit.ly/2P4YkEx) або разом із колегами у складі корпоративної колони.

На Майдані Незалежності буде конкурс Best Corporate Team, у якому буде визначено 3 найчисельніші корпоративні велоколони, і конкурс на найкращий діловий лук серед усіх учасників та учасниць заходу. Для участі в конкурсах потрібно зареєструватись: http://bit.ly/2GiIpja

Також усіх охочих запрошують приєднатись до волонтерської команди та допомогти на фініші: http://bit.ly/bike2work2019

Програма зустрічі «Велосипедом на роботу»:

7:00-07:30 – старт колон із різних районів Києва для тих, хто не хоче їхати поодинці;

8:00-8:30 – зустріч усіх на Майдані Незалежності, ранкова кава, спілкування, музика;

8:30-8:40 – обрання переможців конкурсів на найкращий діловий велосипедний «лук» та Best Corporate Team;

08:40-8:45 – традиційне спільне фото;

8:45-10:00 – дружнє спілкування за кавою.

Акредитація за телефоном: 097-793-05-69 або на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду (Марина Блудша).

Деталі щодо заходу за посиланням: http://bit.ly/2Z1Y9yx.

Офіційний портал КМДА