На сайті Мін’юсту з’явився онлайн-калькулятор для вирахування справедливої ціни на тепло та гарячу воду

Захист прав споживачів – безпосередня відповідальність Міністерства юстиції та Уряду. Тому Мін’юст разом з Урядом робить все можливе, аби громадяни отримували якісні комунальні послуги, а плата за них була справедливою. На цьому наголосив Міністр юстиції України Павло Петренко.

Він нагадав, що протягом трьох років Уряд Володимира Гройсмана системно працював над тим, щоб зробити комунальні послуги доступними. Зокрема, в лютому цього року Кабінет Міністрів звернувся до НКРЕКП щодо встановлення для облгазів вимоги перерахувати рахунки на природний газ без застосування коефіцієнтів приведення до стандартних умов. Як результат, у квітні платіжки із застосуванням коефіцієнтів перестали надходити громадянам.

«Проте, через непрозорість формування тарифів, бездарність чиновників та корумпованість підприємств – постачальників на місцях – вартість опалення у різних областях України кардинально відрізняється. І це при тому, що вартість газу для всіх однакова. Наприклад, у Чернівцях вартість гігакалорії тепла становить – 1200 грн, тоді як у Чернігові, Рівному та Луганську – перевищує 1700 грн. Тому 26 червня була прийнята постанова Уряду про встановлення граничних цін на тепло», – зазначив Павло Петренко.

Відповідно до постанови вартість гігакалорії тепла в містах обласного значення не має перевищувати економічно обґрунтованого значення, яке становить 1400 грн, вартість гарячої води – 83 грн за кубометр у квартирах з сушарками для рушників і 75 грн – без них. «За підрахунками в середньому вартість опалення й гарячої води має знизитися на 14%, а в окремих містах-рекордсменах тарифи на опалення впадуть на 40%», – зауважив Міністр.

Він повідомив, що за дорученням Глави Уряду до 15 липня Міністерство юстиції оприлюднить повний перелік усіх постачальників комунальних послуг з детальним описом того, хто цими підприємствами керує і хто є їх реальними власниками. Також спільно з системою безоплатної правової допомоги Мін’юст запустив нову ініціативу #ЧеснаПлатіжка та інформаційну кампанію «Я маю право на чесну платіжку», яка реалізується в рамках просвітницького проекту Мін’юсту «Я МАЮ ПРАВО!».

«Крім того, тепер громадяни зможуть самостійно вирахувати, скільки вони мають сплачувати за тепло та гарячу воду. На сайті Урядового порталу та Міністерства юстиції з’явився калькулятор розрахунку чесної платіжки, скориставшись яким, можна дізнатися, чи справедливою є вартість тепла та гарячої води у кожному з регіонів», – наголосив очільник відомства.

Міністерство юстиції України