Віталій Кличко: «Ми плануємо після 22 травня відновити роботу наземного громадського транспорту у звичайному режимі»

Роботу наземного громадського транспорту у звичайному режимі в Києві планують відновити після 22 травня. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції.

Він зазначив, що сьогодні наземний громадський транспорт столиці поки що працює в обмеженому режимі. І користуватися ним можна тільки за наявності спецквитка.

«Ми плануємо після 22 травня відновити роботу наземного громадського транспорту у звичайному режимі. Але треба розуміти, що зупинити громадський транспорт можна за один день. А от, аби повністю відновити його роботу, – потрібен деякий час. Тобто, це робиться поступово. Тому, щоб перейти на звичайний режим роботи, ми будемо постійно нарощувати кількість рухомого складу на маршрутах та відновлювати мережу маршрутів громадського транспорту. В першу чергу, електротранспорту: трамваїв і тролейбусів», – наголосив Віталій Кличко.

За його словами, вчора, 12 травня, на вулиці міста вже вийшли 30 додаткових одиниць транспорту на всі маршрути. Йдеться про 22 маршрути громадського транспорту, за якими сьогодні перевозять пасажирів.

«Їх обслуговує вже понад 300 машин рухомого складу. І ми щоденно будемо збільшувати кількість одиниць транспорту. Із оперативною інформацією і розкладом можна буде ознайомитися на сайті КМДА», – зазначив Віталій Кличко.

Портал Києва