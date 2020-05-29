Україна отримає від ЄС 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги

Європейська Комісія затвердила виплату Україні 500 мільйонів євро кредиту в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС.

В рамках цієї програми ЄС з 2014 року надав Україні 3,8 мільярда євро. Це найбільший обсяг макрофінансової підтримки, яку від ЄС отримувала будь-яка країна-партнер.

Виплата стала можлива після того, як Україна виконала дванадцять забов’язань, узгоджених з ЄС. Вони включали важливі заходи в галузі боротьби з корупцією та відмиванням грошей, управління державними фінансами, в банківському секторі, енергетиці, сферах охорони здоров'я та соціальної політики.

ЄС також вирішив надати Україні додаткову макрофінансову кредитну підтримку у розмірі 1,2 мільярда євро в рамках рішення про допомогу десяти країнам-партнерам у прагненні обмежити економічні наслідки пандемії коронавірусу. Це рішення, запропоноване Єврокомісією 22 квітня, було остаточно схвалене 20 травня 2020 року.

«Україна залишається на високому місці в європейському порядку денному. Ми продовжуємо надавати політичну, фінансову і технічну підтримку, особливо в цей кризовий час, щоб підтримати програму реформ України для побудови більш стійкої економіки. У рамках четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС Україна завершила необхідні реформи, і ми готуємо виділення коштів у розмірі 500 мільйонів євро» - сказав віце-президент Єврокомісії з економіки Валдіс Домбровскіс.

«Міністерство фінансів України вітає рішення Європейської Комісії. Підтримка партнерів є особливо цінною для нас в цей час. Адже вона засвідчує прогрес євроінтеграційних реформ в Україні», - зазначив заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Гелетій.

Міністерство фінансів України