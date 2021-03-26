Олег Немчінов: Представлено Концепцію загальнодержавної інформаційної кризової «гарячої лінії»

25 березня під головуванням Міністра Кабінету Міністрів України відбулося підсумкове засідання робочої групи, під час якої було представлено Концепцію загальнодержавної інформаційної кризової «гарячої лінії» в Україні.

У співробітництві з міжнародним аналітичним центром PRAXIS вивчено та проаналізовано досвід реалізації кризової «гарячої лінії» в Естонській Республіці, а на підставі кращих практик та рекомендацій, з урахуванням чинного законодавства України, розроблено представлену Концепцію.

Для оперативного та вчасного інформування населення України функціонал Урядового контактного центру (УКЦ) буде розширено: для всіх центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) з’являється можливість використання такої додаткової опції роботи УКЦ як кризова «гаряча лінія».

Так, у разі виникнення кризової ситуації, визначеної у Кодексі цивільного захисту України чи у статті 4 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України», здійснюється оперативне інформування населення офіційною урядовою інформацією. Громадяни отримують можливість безпосередньо та швидко з урядового першоджерела дізнаватися повну та достовірну інформацію.

«Наявність такого урядового комунікаційного механізму, як інформаційна кризова лінія, є надзвичайно важливим засобом протидії поширенню різноманітних фейків і вагомим внеском у забезпечення національної безпеки та оборони України в частині інформаційного захисту, що є дуже актуальним у наш час», - зазначив Олег Немчінов.

По завершенню робочої групи було представлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції створення загальнодержавної телефонної кризової «гарячої лінії», що буде представлено в найближчій час на розгляд Уряду.

Служба Міністра Кабінету Міністрів України