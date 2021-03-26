26. 03. 2021
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Олег Немчінов: Представлено Концепцію загальнодержавної інформаційної кризової «гарячої лінії»

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25 березня під головуванням Міністра Кабінету Міністрів України відбулося підсумкове засідання робочої групи, під час якої було представлено Концепцію загальнодержавної інформаційної кризової «гарячої лінії» в Україні.

У співробітництві з міжнародним аналітичним центром PRAXIS вивчено та проаналізовано досвід реалізації кризової «гарячої лінії» в Естонській Республіці, а на підставі кращих практик та рекомендацій, з урахуванням чинного законодавства України, розроблено представлену Концепцію.

Для оперативного та вчасного інформування населення України функціонал Урядового контактного центру (УКЦ) буде розширено: для всіх центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) з’являється можливість використання такої додаткової опції роботи УКЦ як кризова «гаряча лінія».

Так, у разі виникнення кризової ситуації, визначеної у Кодексі цивільного захисту України чи у статті 4 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України», здійснюється оперативне інформування населення офіційною урядовою інформацією. Громадяни отримують можливість безпосередньо та швидко з урядового першоджерела дізнаватися повну та достовірну інформацію.

«Наявність такого урядового комунікаційного механізму, як інформаційна кризова лінія, є надзвичайно важливим засобом протидії поширенню різноманітних фейків і вагомим внеском у забезпечення національної безпеки та оборони України в частині інформаційного захисту, що є дуже актуальним у наш час», - зазначив Олег Немчінов.

По завершенню робочої групи було представлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції створення загальнодержавної телефонної кризової «гарячої лінії», що буде представлено в найближчій час на розгляд Уряду.

Служба Міністра Кабінету Міністрів України

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