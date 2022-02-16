Верховна Рада прийняла законопроект про реалізацію Програми «Питна вода України» в цілому

Законопроект «Про Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України» на 2022-2026 роки» прийнято у другому читанні та в цілому. Розроблений Мінрегіоном документ покликаний модернізувати систему водозабезпечення у громадах. Про це повідомив Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

«Прийнятий законопроект є вкрай важливим, адже в Україні досі є міста, які не мають регулярного постачання якісної питної води. Документ дає законодавче підґрунтя для реалізації державної Програми «Питна вода України» та забезпечення сталого розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення у громадах. У держбюджеті на 2022 рік передбачено фінансування програми розміром один мільярд гривень. Дякую народним депутатам за підтримку цього важливого документу та всім, хто працював над його розробкою, зокрема й профільному комітету Верховної Ради», – повідомив Олексій Чернишов.

Зазначимо, Програма «Питна вода України» передбачає реалізацію понад 1700 інфраструктурних проектів у регіонах протягом 2022-2026 років. Йдеться про будівництво і реконструкцію мереж водопостачання та водовідведення, водозабірних споруд, водопровідних очисних споруд, базових лабораторій контролю якості питної води, стічних вод та оснащення їх сучасним контрольно-аналітичним обладнанням тощо.

Нагадаємо, раніше Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов підкреслив, що питання забезпечення населення якісною питною водою — одне з пріоритетів Уряду, адже у деяких населених пунктах України досі подають воду за графіком.

Міністерство розвитку громад та територій України