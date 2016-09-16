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Уряд подбав про пенсіонерів

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Кабінет Міністрів України прийняв рішення, відповідно до якого пенсіонерам, які перестали працювати у цьому році і не мають інших доходів, крім пенсії, при розрахунку розміру субсидії не враховувати дохід за весь минулий рік, а брати до уваги лише розмір щомісячної пенсії. Про це в ході прямої телефонної лінії Урядового контактного центру заявив Міністр соціальної політики Андрій Рева.

За його словами, цим рішенням Уряд відреагував на чисельні звернення українців, які у 2015 році працювали і отримували заробітну плату, або, скажімо, зарплату і пенсію, а у 2016 році з тих чи інших причин залишили роботу і отримують єдиний вид доходу – пенсію.

«У людей це викликало нерозуміння, чому беруться до уваги їх доходи, які не відповідають сьогоднішньому дню. Мовляв, чому при розрахунку розміру субсидії у 2016 році враховується дохід за весь 2015 рік, якого в реальності у людини сьогодні немає. Тому прийнято соціально справедливе рішення – піти назустріч пенсіонерам в той час, як їх доходи знизилися у порівнянні з минулим роком», - зазначив А.Рева.

Дане рішення ухвалено на засіданні Уряду 8 вересня 2016 року і найближчим часом вступить в дію. Таким чином, усім непрацюючим пенсіонерам, які звернуться за призначенням житлових субсидій з вересня цього року, субсидія буде призначена за новими правилами - виходячи лише з розміру щомісячної пенсії, а не сукупного доходу за весь 2015 рік

Міністерство соціальної політики України

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