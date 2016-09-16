Роз’яснення Мінсоцполітики з приводу такого обмеження для оформлення субсидії як одноразова покупка, що перевищує 50 тис. гривень

Продаж квартири чи будинку не входить в перелік критеріїв, які позбавляють права на отримання субсидії. Більше того, про факт продажу квартири громадяни не зобов’язані інформувати органи соціального захисту.

Водночас звертаємо увагу, що дохід від продажу квартири має бути задекларований у наступному році. Він буде враховуватися при розрахунку розміру субсидії на наступний період, скажімо у 2017-2018рр.

Якщо родина здійснила покупку, що перевищує 50 тис. грн на момент отримання субсидії, безповоротну державну допомогу у сплаті житлово-комунальних послуг їй не припинять надавати. Підтвердження цьому є діючий нормативно-правовий акт (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-95-%D0%BF). Факт такої купівлі впливає на право на призначення субсидії на наступний термін.

На оформлення субсидії також не впливає вартість майна, отриманого у спадок або у подарунок. Цей дохід не включається до сукупного доходу сім’ї і не береться до уваги при розрахунку розміру субсидії.

Також звертаємо увагу, що наявність у власності двох житлових приміщень, двох автомобілів також не впливає на право отримання субсидії. Береться до уваги офіційний дохід, який приносить це майно.

Якщо сім’я придбала квартиру у кредит, то при визначені її права на субсидію враховується сума першого внеску. Якщо ця сума перевищує 50 тис. гривень, субсидія може бути призначена за рішенням Комісії на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов проживання.

Винятком також є і медичні послуги. Якщо людина оплатила операцію і сума перевищує 50 тис. грн, – це не позбавляє її права на субсидію.

Субсидія не призначається у випадку, якщо будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні членів сім’ї протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, будівельних матеріалів або одноразово оплатив послуги з будівництва, ремонту квартири чи будинку, автомобіля на суму, яка перевищує 50 тис. гривень. Однак і тут є виключення. Держава готова йти назустріч тим сім’ям, які реально потребують допомоги у сплаті житлово-комунальних послуг.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ