Урядом уточнено деякі питання оплати праці державних службовців та працівників патронатних служб в державних органах

Прийнято постанову „Деякі питання оплати праці”, якою внесені зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292 „Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році” та від 05.05.2016 № 323 „Про умови оплати праці працівників патронатних служб в державних органах”.

Цими змінами перелік посад державних службовців, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці, затверджений постановою № 292, доповнено найменуваннями посад, які в діючій редакції цієї постанови відсутні. Це, зокрема такі працівники - керівні працівники апаратів місцевих державних адміністрацій, державні ревізори–інспектори, державні соціальні інспектори, головні казначеї, державні кадастрові адміністратори та інші.

Також установлено, що за виконання повноважень державних секретарів міністерств до призначення на ці посади осіб за результатами конкурсу в порядку, визначеному Законом України „Про державну службу”, заступникам міністрів – керівникам апаратів проводиться виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою, але не довше ніж до 1 січня 2017 року.

З метою визначення розміру посадового окладу заступника керівника Секретаріату Голови Верховної Ради України внесено відповідні зміни в додаток 3 постанови № 323.

Міністерство соціальної політики України