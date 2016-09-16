Уряд схвалив Стратегію модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року

Сьогодні Кабінет Міністрів своїм розпорядженням схвалив Стратегію модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року. Проект акта на засіданні Уряду представила перший заступник Міністра соціальної політики Ольга Крентовська.

Вона, зокрема, зазначила, що документ було розроблено з метою визначення пріоритетних завдань та заходів з модернізації та розвитку Пенсійного фонду України до 2020 року з урахуванням європейських стандартів і використанням новітніх технологій.

Йдеться насамперед про підвищення продуктивності та якості обслуговування у сфері пенсійного забезпечення; вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами Пенсійного фонду України; упровадження новітніх технологій адміністрування пенсійної системи, зміцнення та модернізацію її інформаційних ресурсів і технічної бази, підвищення ефективності системи управління, перехід на електронний документообіг; підвищення рівня довіри населення до Пенсійного фонду України та його службових осіб тощо.

У Мінсоцполітики наголошують, що схвалення зазначеної Стратегії дасть змогу визначити шляхи модернізації Пенсійного фонду України з урахуванням новітніх інформаційних та управлінських технологій, єдиних сучасних стандартів якості обслуговування громадян, ефективних організаційних і структурних рішень, сприятиме впровадженню та розвитку ринкових елементів обслуговуючої інфраструктури та механізмів громадського контролю за роботою Пенсійного фонду України.

Так, наприклад, передбачається введення до кінця 2016 року можливості обслуговування громадян в будь-якому відділенні Фонду незалежно від місця проживання, а можливість обслуговування громадян буде забезпечена на рівні громад.

Також планується ввести можливість електронного пенсійного обслуговування і створити єдину базу електронних пенсійних справ.

Міністерство соціальної політики України