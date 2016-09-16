Мінсоцполітики: Субсидія оформлюється на фактичних, а не на всіх зареєстрованих мешканців житла

Безповоротна допомога Уряду у сплаті житлово-комунальних послуг – субсидія – оформлюється, виходячи з кількості фактично проживаючих осіб із числа зареєстрованих мешканців житла. Про це в ході прямої телефонної лінії, що відбулася у 9 вересня 2016 року в Урядовому контактному центрі, заявив Міністр соціальної політики Андрій Рева.

«Часто буває так, коли в квартирі чи будинку, де проживають батьки, зареєстровані діти, які фактично там не проживають вже багато років. Зрозуміло, що їхній дохід до обчислення субсидії ніякого відношення не має», - наголосив Андрій Рева.

У такому випадку, за словами Міністра, мешканець квартири при оформленні субсидії в Декларації про доходи у розділі «склад сім’ї», повинен вказати родичів, котрі зареєстровані, але не живуть з субсидієотримувачем. Зокрема, треба написати: «зареєстровані, але не проживають». Разом із Декларацією треба подати Заяву з проханням розглянути на Комісії питання про нарахування субсидій на фактичну кількість людей, які мешкають у квартирі. А також надати документ, що підтверджує факт не проживання відповідної особи за цією адресою (довідка з місця роботи в іншому місці), (довідка про навчання в іншому місці, про перебування на лікуванні тощо).

«На підставі цієї заяви Управління соціального захисту спрямовує в помешкання цього заявника державного соціального інспектора. Він, у свою чергу, приходить, перевіряє, складає акт. Далі в органі соціального захисту готують подання на Комісію. І Комісія приймає рішення: призначити субсидію, скажімо, не на п’ять чоловік, а, на трьох. І це рішення Комісії є обов’язковим до виконання тими житлово-комунальними підприємствами, які є надавачами послуг. Тобто послуги нараховуються не на п’ятьох прописаних, а на трьох реальних мешканців. І доходи для обрахунку субсидії також беруться з трьох замість п’яти членів родини», - пояснює Андрій Рева.

У Мінсоцполітики нагадують: механізм отримання субсидій у цьому сезоні значно спрощено. Для оформлення субсидії необхідно подати лише Заяву та Декларацію про доходи. Єдиною причиною відмови надання субсидії може бути одноразова покупка товару більше, ніж на 50 тисяч гривень. І то не завжди. Бо, якщо обставини складаються таким чином, що сім’ї, скажімо, довелося продати більшу квартиру й купити меншу, а різницю потратити на лікування когось із членів родини, тоді Комісія може призначити субсидію. Тим, хто раніше оформив субсидію у 2015-2016рр, не потрібно проходити цю процедуру знову. Субсидія у 2016-2017рр. призначається їм автоматично.

Міністерство соціальної політики України